Independiente 81 estrena ‘Llévame a casa’, una canción para celebrar el amor al ritmo de pop punk

Es una canción de amor y, como tal, totalmente personal. Es un tema para dedicar a su respectiva pareja reconociendo, de forma simple y directa, el amor que se tiene hacia ella a través de una canción de pop punk.

La banda de rock colombiana Independiente 81 continúa su viaje musical que le dará vida a su nuevo disco de estudio ‘Ruido Blanco’.

Tras publicar los sencillos ‘Básico’ y ‘En nombre de ella’, el grupo conformado por Daniel Raad (bajo/voz), Carlos Bahamón (batería) y Lucas Urdaneta (voz/guitarra) estrena su más reciente lanzamiento ‘Llévame a casa’.

«Hasta el momento hacemos un balance bastante positivo de lo que hemos hecho este año. Los sencillos ‘Básico’ y ‘En nombre de ella’ han tenido gran recepción en el público y los medios. Cada canción tiene su estilo particular dentro del punk rock que nos gusta hacer y eso nos tiene satisfechos. Seguimos haciendo nuevas canciones para que nuestros seguidores y los nuevos oyentes disfruten de música honesta hecha con el corazón», comenta la banda bogotana.

‘Llévame a casa’ es lo nuevo de Independiente 81, una canción clásica de pop punk. Es una historia de amor, una dedicatoria a esa persona especial que genera tranquilidad y lo acompaña a uno en ese proceso de lograr paz interior. Está inspirada en ese ser amado que sabe sacar la mejor versión del otro.

«Es una canción de amor que le escribí a mi esposa, una persona que me da esa calma y seguridad que constantemente estoy buscando y que todo lo externo me lo quiere quitar a toda hora. Ella es quien sabe quitar todo ese ruido molesto e innecesario en mi vida. Es un regalo para ella», menciona el cantante y compositor Lucas Urdaneta.

‘Llévame a casa’ habla del ruido de la vida, del parloteo que no lleva a ningún lado. Habla de la felicidad en lo sencillo, de volver a la casa con la persona amada que, al final del día y a pesar de todo y de todos, eso termina siendo lo más importante.

«Queremos que la canción le llegue a la mayor cantidad de gente posible en todos los rincones de Colombia y Latinoamérica, que la disfruten y la dediquen todos los amantes del rock en general. Es pop punk puro, fiel a nuestro estilo e ideal para los seguidores de Independiente 81 desde los años de Macondo. Siempre en cada grabación intentamos sacar, como mínimo, una canción así bien popera y creemos que esta es esa canción en el disco», enfatiza el grupo.

El video tiene un concepto estético que se basa en la representación visual de la idea central de la canción: alejarse del ruido de la vida. Este enfoque se refleja en el diseño compositivo audiovisual mediante el uso de técnicas de superposición de formas y colores. Se emplean múltiples capas de imágenes y videos para crear una sensación de sobriedad, recurrente en los videos de Independiente 81 y que refleja la interconexión de Lucas, Daniel y Carlos tocando en vivo.

Para Independiente 81 es ideal escuchar ‘Llévame a casa’ cuando se esté con ganas de creerle al amor, para cuando se esté enamorado o con ganas de estarlo y cuando se tenga una disposición más liviana y romántica, si se quiere, hacia la vida.

El disco ‘Ruido Blanco’ de Independiente 81 ya está listo. La banda está a la espera de ultimar detalles para subirlo todo y ponerlo al servicio de sus seguidores y nuevos oyentes.

«Ojalá les guste este nuevo trabajo y lo roten por todo lado. Es un álbum variado en términos de los subgéneros que ha explorado la banda durante su carrera. Queremos hacer un concierto de lanzamiento del disco en Bogotá hacia finales de octubre con bandas amigas y algunas más nuevas. Todo lo estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales. También esperamos pronto llevar nuestra música a otras ciudades del país», concluye Independiente 81.

