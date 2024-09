Independiente 81 presenta ‘Ruido Blanco’, una serie de reflexiones de un adulto contemporáneo

2024 ha sido un año productivo para Independiente 81. La banda de pop punk bogotana publicó los sencillos ‘Llévame a casa’, ‘En nombre de ella’ y ‘Básico’, regresó a los escenarios para tocar en varios lugares de la ciudad y amplió su base de fans en Colombia y Latinoamérica gracias a un trabajo de expansión que los llevó a dar a conocer su propuesta en todo el continente. Ahora, el grupo conformado por Lucas Urdaneta (voz/guitarra), Daniel Raad (bajo/voz), Carlos Bahamón (batería) y Andrés Pinzón (guitarra), está listo para presentarle al mundo su nuevo disco ‘Ruido Blanco’.

«Nos ha gustado la recepción que han tenido los sencillos en el público. Cada uno, a su manera, ha sido recibido de forma particular de acuerdo con su estilo y los gustos de la gente. Cada lanzamiento ha tenido su desarrollo y su vida a través de la recepción que hemos percibido del público y de los medios. Ha sido interesante ver y sentir cómo han conectado las personas con cada sencillo y cómo ha ayudado a que la banda tenga mayor visibilidad», comenta el grupo.

‘Ruido Blanco’ es el nuevo álbum de Independiente 81, un trabajo variado que habla de múltiples situaciones que vive un hombre en sus 40’s en medio de estas épocas tan volátiles y superficiales: el amor, los sueños bizarros y engañosos, la adicción a las redes, el paso del tiempo, la pérdida de un perro inseparable, la política y su teatro internacional, la simpleza de ser como persona, la inevitabilidad del pago de impuestos y un llamado a seguirle dedicando tiempo y esfuerzo a la música, al ruido que hace felices a los integrantes del grupo y les da algo de sentido a su vida.

El disco explora sonoridades de pop punk, skate punk, rock melódico, punk rock y balada pop sin casarse con un solo estilo y tono.

«Es un disco que cubre bastantes facetas y preocupaciones de una persona con el suficiente tiempo para reflexionar (¿perder?) de cuanta cosa le pasa por su cabeza. El mensaje principal del álbum es que los 40 llegan con toda a arrasar con sus afanes y responsabilidades (lo sentimos mucho Daniel que está en sus 20s con todas las ilusiones intactas). Sacamos todo lo que teníamos en la cabeza a través del punk rock que tanto nos apasiona», agrega la banda.

‘Ruido Blanco’ de Independiente 81 critica a los tiempos actuales en tono oscuro y pesado en ‘Mi droga menos favorita’, aborda el rock con una pizca de hardcore melódico en ‘Indignación’, se burla de sí mismo en ‘Básico’, le hace una crítica social a la vida adulta con algo de humor en ‘Dile a la Dian’, le canta al amor y a las vibraciones positivas en ‘Llévame a casa’, reflexiona a través del rock en ‘Quédate a mi lado’, impregna pop punk en su máxima esencia en ‘El mal menor’, inspira un pogo agresivo con ‘En nombre de ella’, presenta una balada honesta y llena de sentimiento, un leve desgarro del alma, en ‘Tan solo ayer’; y le canta a la melancolía y la esperanza a través de una balada neo en ‘No dejes que se apague la luz’.

«Queremos que ‘Ruido Blanco’ llegue a la mayor cantidad de países y público posible y que los que lo escuchen conecten, a su manera, con la propuesta. Esperamos que este trabajo reciba buenos comentarios (los malos por favor con tacto porque somos sensibles) y logre conectar con las almas rockeras de la región», puntualiza Independiente 81.

Independiente 81 realizará el lanzamiento oficial del disco ‘Ruido Blanco’ el sábado 19 de octubre en Bogotá en la cervecería Statua Rota del Parkway. El concierto contará con la participación de las bandas amigas Blast55, Los Rabones, Bonus Trak y One Reason To Rise.

«El nuevo álbum de Independiente 81 es una gran apuesta que hicimos desde su grabación hasta su conceptualización. Hay sonidos variados dentro del punk rock, el pop y el rock. En términos de las canciones, sus letras y ritmos son para todo el mundo y creemos que es un gran disco de rock colombiano que vale la pena oír. Fue trabajado con tiempo y dedicación y consideramos que se nota en el resultado final. La experiencia de haber tocado tantos años y conocer el género también cuenta», concluye Independiente 81.

