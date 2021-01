Infectólogo Venezolano: 75% de quienes superan el COVID19 pueden reinfectare a los 7 meses

Médico infectólogo Venezolano: 75% de quienes superan el COVID19 pueden contagiarse de nuevo a los 7 meses.

El Dr. Julio Castro,nfectólogo Venezolano, señaló que 75% de los pacientes que han superado el coronavirus pueden volver a contagiarse siete meses después de haber contraído la enfermedad. En este lapso de tiempo, enfatizó, puede suceder una disminución de los anticuerpos que protegen al organismo.

Sin embargo, advirtió que la reinfección no puede ser confundida por una recaída por las secuelas, puesto que, en el mundo existen varios casos confirmados.

“No sabemos si será más fuerte y cómo reaccionará cada paciente”, indicó Castro durante una entrevista para el portal La Prensa de Lara.

No obstante, señaló que es importante confirmar el diagnóstico, que en ciertos casos, puede ser más agresivo que la primera vez de contagio, además de que los síntomas pueden ser diferentes.

“Todo es relativo y lo pertinente es continuar con el control por especialistas como nefrólogos, cardiólogos, gastroenterólogos y otros. Además de seguir obligatoriamente con las medidas de prevención como usar el tapaboca, higiene de las manos, evitar aglomeraciones, entre otros”, puntualizó.

Por su parte, el titular de la organización Médicos Unidos de Venezuela, aseguró que, “estamos aprendiendo con esta enfermedad y se ha puesto mucho entredicho”, al referirse de los cambios que han sido descubierto del coronavirus y que ha llevado a los expertos a descartar hipótesis.

De acuerdo a lo expuesto por los especialistas los estudios sobre el virus siguen avanzando, al punto que en la actualidad se han detectado tres nuevas cepas.

Ante ello, la epidemióloga Carmen Torre, instó a los pacientes a tomarse en serio la enfermedad y aceptar que no existe inmunidad. «Nunca sabemos si volvemos a caer», advirtió.

Asimismo, los especialistas pidieron a la población continuar con las medidas de bioseguridad, como el uso correcto del tapabocas y el cumplimiento del distanciamiento social, para evitar una reinfección.

