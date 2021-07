Sofia Cheung, una Influencer «extrema» murió al caer de una cascada donde «posaba».

Sofia Cheung, una ‘instagramer’ de 32 años de Hong Kong (China) que solía posar en arriesgadas fotografías en precipicios y otros paisajes de altura murió el pasado sábado al caer de una cascada en el parque hongkonés de Ha Pak Lai.

El día de la tragedia, Cheung salió de excursión con tres amigas a la zona natural, donde visitaron un arroyo con una cascada. La aventurera empezó a tomarse selfis en el lugar, cuando perdió el equilibrio y cayó a un lago de 4,8 metros de profundidad, detalla Daily Mail.

Los servicios de emergencia transportaron a la mujer hasta un hospital cercano, pero a su llegada, los médicos solo pudieron confirmar su muerte.

En: Insólito