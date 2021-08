Ing. Félix Ojeda del CIV: Falta de mantenimiento y fuertes lluvias dañan muros protectores de canalización del Guaire

La falta de mantenimiento y las fuertes lluvias caídas recientemente en Caracas, dañan considerablemente los muros protectores de la canalización del río Guaire, informó hoy el presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Ing. Félix Ojeda Oropeza

Este daño es ocasionado por las crecidas., las cuales hacen que las aguas sobrepasen la altura de los solares, que son los protectores de la canalización del cauce en las denominadas crecidas extraordinarias, y el socavamiento. El Ing. Ojeda Oropeza se refirió específicamente a los desbordes ocurridos en la autopista “Francisco Fajardo” a la altura de Antímano.

El caudal también se ha visto incrementado por las aguas negras que descargan las barriadas populares, que al carecer de una red de cloacas, no llegan a los colectores sino a los cauces de quebradas y ríos, lo cual no debería ser así.

Hizo hincapié en que “para que no se produzca el colapso de la estructura, es necesario un efectivo trabajo de mantenimiento”. “Una vez que se produce un evento extraordinario de la naturaleza, se debe hacer una evaluación de los daños que ocasionó dicho evento, y adoptar los correctivos necesarios. Si eso no se realiza, los daños se van acumulando y pueden llevar finalmente al colapso. Si el talud colapsa por la falta de protección de estos solares, corre grave riesgo la estructura de la calzada de la autopista con severos daños a la vía por un posible derrumbe”.

Destacó de seguidas que “el Colegio de Ingenieros de Venezuela, para emitir una opinión seria, responsable y objetiva sobre este tema, y cualquier otro de su competencia y fijar posición, tiene necesariamente que basarse en datos oficiales”. No se puede actuar como una especie de “notitia criminis” cuando se produce una contingencia de esa naturaleza, la cual de inmediato es reflejada por los medios.

Nosotros observamos, pero necesitamos los datos oficiales. Lamentablemente no se nos suministra esa información. Aquí actuamos como asesores del Estado. Ese es uno de los roles que tenemos por Ley, pero para poder asesorar, es necesario poseer una información básica. La información oficial debe ser transparente y pública, y por eso se denomina administración pública, y hoy por hoy, la mayoría de los organismos públicos poseen portales en Internet, y por lo tanto, esa información debería ser publicada en tales sitios, donde los ciudadanos podamos estar debidamente informados, y sin embargo, no lo hacen, no la publican.

Finalizó diciendo el Ing. Ojeda Oropeza que “tampoco existen a nivel oficial planes de desarrollo del país, y de mantenimiento de infraestructuras que hayan sido publicados.

“Sin la existencia de planes en los cuales basarse, no se puede hacer contraloría social y contraloría técnica, tal como nos corresponde a nosotros en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Entonces, para proceder a una evaluación y determinar si una obra está bien hecha o no, de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes, tenemos que conocer el proyecto, su basamento, y en función de eso emitir nuestro juicio de valor, y determinar si está bien o está mal, y los riesgos que se corren de acuerdo a las normas de seguridad.

Ing. Félix Ojeda del CIV: Falta de mantenimiento y fuertes lluvias dañan muros protectores de canalización del Guaire was last modified: by

En: Noticias Nacionales