Una primera oleada de 227 personas fueron atendidas esta semana por el Instituto Nacional de Nutrición, unidad Zulia, en jornadas especiales desarrolladas en el municipio Jesús Enrique Lossada, llevando el Plan Núcleo Duro del Fenómeno y la Ruta de la Lactancia Materna, enmarcados en las líneas nacionales en materia de seguridad alimentaria.

La información fue respaldada por la directora regional del INN Zulia, Kimberly Ávila, quien destacó la importancia de la amplia cobertura hacia la población indígena local.

“Hemos llevado estas acciones en las comunidades Zona Nueva II y Las Casitas de la parroquia La Concepción, con apoyo del coordinador del Estado Mayor de Alimentación en JEL, Francisco Díaz, para brindar evaluación antropométrica a los niños y niñas menores de seis años, así como a las mujeres en etapa de gestación y lactancia”, puntualizó Ávila.

Por su parte, Díaz, designado por el alcalde Júnior Mujica para atender a la población con necesidades especiales, señaló que las atenciones en el municipio seguirán tocando a sectores de difícil acceso, dando respuesta directa y efectiva.

La población global atendida en jornadas recibió suplementos nutricionales esenciales como crema de arroz de la línea NutriVida del INN, así como desparasitantes, vitaminas pediátricas, sueros de rehidratación, acetaminofén y barras de consumo terapéutico, como parte de las políticas nacionales del Ejecutivo.

*Prensa INN Zulia*

INH: Habitantes del municipio Jesús Enrique Lossada del Zulia reciben atención nutricional was last modified: by

En : Gobierno