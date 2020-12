Inhumano! Un argentino lleva dos Golden Retriever a un lugar desolado y los abadona, VIDEO

No entiendo esto. Abandonaron dos Golden en el Barrio Los Aljibes de Funes. Un hombre los traía en su baúl, los bajó y se fue. Los perros de 8 y 5 años están en buen estado y tramitan su adopcion a una familia de esa ciudad. Esta raza humanoide es inexplicable. pic.twitter.com/bjYi0ZiTsA — roberto caferra (@robertocaferra) December 14, 2020

Un hombre abandonó a dos golden retriever en un paraje desolado luego de transportarlos en la maleta de su carro. El hecho quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.

El hombre acudió hasta un sitio apartado en Los Aljibes de Funes, una zona lujosa de Santa Fe, en Argentina. Los dos golden retriever, de 5 y 8 años de edad, bajaron de la maleta de su carro y se quedaron esperando por su dueño mientras meneaban la cola.

En el audiovisual, publicado por el medio Noticias Caracol, se observa cómo ambas mascotas esperan a que su amo baje a jugar con ellos. Sin embargo, eso nunca ocurrió. El hombre, por unos momentos, se quedó en el carro viendo cómo los animales corrían emocionados por el sitio y alrededor del lujoso vehículo blanco. Después, el hombre arrancó y las abandonó.

Un usuario en Twitter, quien publicó el video de los hechos, señaló que ambos perros están sanos y en buen estado. Ambos se encuentran bajo protección animal a espera de que alguien los adopte.

Fuente. Roberto Carrera, twitter

Inhumano! Un argentino lleva dos Golden Retriever a un lugar desolado y los abadona, VIDEO was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Internacionales