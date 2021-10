Inicia casting para la 4° edición de La Voz de Los Salias

4° edición de La Voz de Los Salias inicia casting

Los Salias, 12-10-2021. Para este viernes 22 de octubre y sábado 23, está previsto iniciar los castings para seleccionar a los participantes de la 4° edición de La Voz de Los Salias.

El evento se llevará a cabo en el teatro Vidal González, a partir de las 03:00 de la tarde, hasta las 05:00 de la tarde. Los participantes deben ingresar solos, y usar de forma obligatoria el tapabocas y cumplir con los protocolos sanitarios.

Además, deben llevar copia de la cédula, si es menor de edad, copia de la cédula del representante; dos pistas (es requisito obligatorio).

Las categorías son juvenil de 15 a 23 años y los adultos de 24 a 30 años.

Es de resaltar que este evento es promocionado por el alcalde José Fernández “Josy”, con apoyo de los concejales, con el objetivo de resaltar el talento de los habitantes de la localidad, e impulsar la cultura. Al tiempo que Fernández, recuerda que se deben seguir cuidando y aprender a vivir con la pandemia, “no debemos descuidar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad”.

