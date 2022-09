Inicia convocatoria abierta para la segunda edición del programa Innovation Eco

CARACAS, VENEZUELA.- Después de un exitoso lanzamiento en 2021, nuevamente están abiertas las postulaciones para Innovation Eco, un programa de incubación dirigido a emprendedores/as que promuevan productos y servicios orientados a proteger la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, impulsado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PPD/FMAM/PNUD), en alianza con Impact Hub Caracas.

Esta iniciativa tiene como objetivo claro potenciar las capacidades de los/as participantes en temas como la promoción de nuevos estilos de vida, la generación de ingresos mediante prácticas sostenibles y por supuesto, la protección de un ecosistema natural.

El programa tendrá una duración de 4 meses y durante este tiempo los/as participantes contarán con mentorías y talleres en temas específicos, teniendo como objetivo, potenciar las prácticas del autoempleo y el empleo digno, productivo y de calidad que favorezcan la inserción protagónica de mujeres y hombres de diferentes estados del país que trabajan en iniciativas para conservar el ambiente.

Así como en su primera edición, Innovation Eco contará con un evento final y feria de ecoemprendimiento en el que los/as emprendedores/as tendrán la oportunidad de presentar sus ecoproductos, con la finalidad de poder crecer en su comercialización o potencializar esta fase.

Todas aquellas personas interesadas en postularse, podrán hacerlo desde el 19 de septiembre hasta el 07 de octubre de 2022, a través de https://caracas.impacthub.net/innovation-eco/.