Gobierno de Venezuela inicia el deposito del bono de Corresponsabilidad y Formación de junio 2023

¿Cuando arrancó el deposito?

Este miércoles 7, inició la entrega del bono de «Corresponsabilidad y Formación», correspondiente al mes de junio 2023, a través del Carnet de la Patria.

¿Cuanto es el monto a pagar?

El monto otorgado es Bs 1.320 o US$ 49,56, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Quienes van a cobrar?

Funcionarios de cargos de confianza, nómina especial de la administración pública nacional.

El monto específico de esta asignación varía de acuerdo al cargo, funciones y al ente público donde el funcionario presta servicio.

¿Cómo saber si ya está en mi monedero patria?

Recibirá un mensaje de texto como el siguiente:

«MONEDERO PATRIA: Crédito por Bs 1.320 por concepto Bono de Corresponsabilidad y Formación (junio 2023)»

Inicia el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación de junio 2023 was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: