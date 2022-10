Inicia el pago del bono Economía Familiar a través del sistema Patria Octubre 2022

Inicia el pago del bono Economía Familiar a través del sistema Patria

CARACAS, VENEZUELA.- El monto de este bono otorgado es de Bs. 24,60 , equivalente a 4 dólares, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este miércoles inició la entrega del bono «Economía Familiar», correspondiente al mes de octubre de 2022, a través del sistema Patria.

El monto otorgado es de Bs.24,60, equivalente a 2,86 dólares, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La entrega tendrá lugar entre los días 26 al 31 de octubre de 2022.

¿Cuando pagan los Aguinaldos y Pensiones del IVSS?

En lo que va de año, los jubilados y pensionados del IVSS, han recibido solo un mes de aguinaldo, por lo que de acuerdo a los que históricamente han recibido tienen pendiente al menos dos meses de aguinaldo, o lo que es equivalente a Bs. 260 o $USD 30,26 para la fecha de acuerdo al marcado del BCV que usted puede consultar aquí, ya que todos los días actualizamos el mismo.

Es importante tener en cuenta que las pensiones se pagan mensualmente, lo que significa que se deben esperar al menos 30 días, si todo va bien para recibir la siguiente, más aun cuando el pago de las mismas se ha adelantado desde hace varios años un mes.

Por todo esto, le invitamos a seguir nuestro Cronograma de Fechas de Pago de Pensiones y Aguinaldos del IVSS , que se actualiza diariamente , y cientos de miles de jubilados y pensionados avalan por su fiabilidad.