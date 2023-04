Inicia la entrega del Bono de Semana Santa 2023 a través del Sistema, Monto a cobrar

Inicia la entrega del Bono de Semana Santa 2023 a través del Sistema

¿En que fechas comienza y termina la entrega.?

La entrega tendrá lugar entre los días 3 Abril al 13 Abril de 2023.

¿Cual es el monto a cobrar?

Bs. 100 equivalente a $USD 4,0833 dólares americanos

¿Qué debo hacer para recibirlo?

Ingrese en su perfil de la plataforma Patria y busque el anuncio del bono al dar click en aceptar lo hará efectivo en su cuenta, debe recordar que para recibir los bonos debe asegurarse de tener todo actualizado como lo indica nuestra guía ¿No te llegan los bonos, guía para resolverlo?

