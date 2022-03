Inicia pago del bono «Amor Mayor» del mes de marzo 2022

El Canal Patria Digital en Telegram, informó que el monto otorgado es de 7,00 bolívares y será cancelado por el Sistema del Carnet de la Patria.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 7,00 por concepto Pensiones Amor Mayor (marzo de 2022)», es el mensaje que le llegará a los beneficiarios.

Por otra parte, en el mes de marzo fue aprobada la entrega de 11.913 nuevas pensiones en «Amor Mayor», por medio de la Plataforma Patria, con el fin de mantener el 100% de atención a los adultos mayores.

Cabe acotar que los nuevos pensionados se suman a los que vienen recibiendo esta pensión desde meses anteriores.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor».

Cada mes se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciban este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

