Inicia programa de formación del Proyecto de la Acción por el Clima en Venezuela

Prensa Gente y Ciudad-. “Con el apoyo de la subcomisión de Educación de la comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), hemos logrado poner en marcha el programa de formación del Proyecto de la Acción por el Clima en Venezuela, iniciativa ideada desde la Organización de Naciones Unidas en conjunto con otras organizaciones internacionales”, así lo manifestó María Alejandra Malaver, presidente de la organización no gubernamental que impulsó el proyecto, Gente & Ciudad.

Con la participación de docentes, alumnos y comunidad general, se emprendió un proceso que coloca el medioambiente como epicentro del proceso de capacitación. Y establece – adecuada y efectivamente – un mecanismo de comprensión de las dimensiones reales de la educación ecológica para las sociedades actuales.

La Embajadora para la enseñanza de los ODS y del Proyecto de la Acción por el Clima para Venezuela, Ydalith Figueroa Kad-Bay, fue pieza fundamental en la materialización de las acciones que permitieron el inicio del proyecto en el país.

“La educación es esencial para que se inicie el desarrollo de las políticas medioambientales en la nación y la preservación del planeta para las generaciones de hoy y las del futuro”, apuntó.

El evento contó con la presencia del presidente de la AN, Juan Guaidó, quien aplaudió la iniciativa y precisó que Venezuela debe retomar todos los mecanismos internacionales para reactivar el desarrollo del país, partiendo de la educación, por lo que manifestó su respaldo y compromiso con el proyecto.

“Hoy le estamos dando inicio a un programa educativo respaldado por la ONU y otras importantes organizaciones internacionales interesadas en que la ciudadanía de cada país a nivel global, cambie su actitud desde la educación”, afirmó el diputado a la AN y al Parlasur, Rafael Veloz.

El cambio climático amenaza – afirmó – el disfrute efectivo de una serie de derechos humanos que incluyen los relacionados con la vida, el agua y el saneamiento, los alimentos, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo. Los Estados tienen la obligación de defender los derechos humanos para prevenir los efectos adversos predecibles del cambio climático.

También hizo acto de presencia el Presidente del Parlamento Amazónico Capítulo Venezuela, el diputado Romel Guzamana, quien resaltó que “en Venezuela aún existen 34 diferentes etnias indígenas que están en peligro de extinción por la falta de atención gubernamental, por el incumplimiento de los compromisos y del estamento legal, si bien es cierto que en Venezuela, los pueblos indígenas contamos con una Ley para nuestra defensa y sostenimiento, es también cierto que no se cumple y que nuestra gente atraviesa la peor de las emergencias humanitarias, una situación contradictoria al ser los pueblos indígenas, patrimonio cultural de la humanidad”

Representantes de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (ANDIEP) y de la red de centros de educación Fe y Alegría, acogieron y se comprometieron en promover el programa dentro de sus instituciones. “Estamos obligados a proteger y cuidar nuestra casa común, todos debemos sumarnos”, puntualizó Noelbis Aguilar, directora nacional de las escuelas del programa Fe y Alegría.

María Alejandra Malaver, presidente de Gente y Ciudad, cerró el acto agradeciendo a las instituciones que se han registrados hasta la fecha e invitando a que se registren las que no lo han hecho, recordando que aún están a tiempo los que no lo han hecho aún. Reafirmó el compromiso que tiene la organización que dirige con el planeta, por lo que informaron que ya están suscritos para participar en el Voluntary National Review para convertirse en garantes de que los ODS se asuman realmente.

Inicia programa de formación del Proyecto de la Acción por el Clima en Venezuela was last modified: by

En : Tecnología