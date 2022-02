Iniciativa 1,000 Aldeas Digitales de la FAO ofrece curso sobre herramientas audiovisuales para jóvenes de América Latina y el Caribe

El curso aprovecha la digitalización y el marketing digital para mejorar la promoción y las ventas de jóvenes dedicados al turismo rural en América Latina y el Caribe

22 de febrero de 2022, Santiago de Chile – 1,000 Aldeas Digitales es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que promueve la transformación digital de mil pueblos y ciudades pequeñas a lo largo de todo el mundo.

En América Latina y el Caribe, esta iniciativa ha puesto foco en el turismo rural, y ha lanzado un nuevo curso en línea sobre herramientas audiovisuales para marketing digital, que está apoyando a 52 emprendimientos, en las cuales participan más de 3,500 personas.

El curso ofrece talleres teóricos y prácticos a jóvenes de 14 países de la región (Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, y Venezuela), permitiéndoles adquirir los conocimientos necesarios para crear y editar piezas audiovisuales, para redes sociales y páginas webs, que les permitan difundir sus emprendimientos turísticos.

El curso dictado por la Iniciativa 1,000 Aldeas Digitales durará seis semanas, durante las cuales los participantes crearán sus videos promocionales, para luego exponerlos en una feria virtual de turismo rural organizada por la FAO, en octubre.

La feria virtual contará con la participación de gobiernos, empresas del sector turístico y el mundo digital, y agentes de la cooperación internacional.

“Las tecnologías digitales llegaron para quedarse. Es fundamental que la juventud rural las conozca y sepa incorporarlas en sus emprendimientos, porque son una herramienta clave para el desarrollo y la innovación”, dijo Luiz Beduschi, Oficial de Políticas en Desarrollo Territorial de la FAO.

1,000 Aldeas Digitales en América Latina y el Caribe

En 2020, la FAO lanzó la iniciativa global 1,000 Aldeas Digitales para promover la digitalización de los servicios en las zonas rurales.

En América Latina y el Caribe, la iniciativa está impulsando la conectividad, los recursos y las soluciones digitales para que miles de personas mejore sus servicios, sus oportunidades de empleo y sus ingresos.

Catorce países de la región ya participan de 1,000 Aldeas Digitales: Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves y Venezuela.

Además de ello, 1,000 Aldeas Digitales está desarrollando una Red de Experiencias de Turismo Rural, y un repositorio audiovisual con los emprendimientos por cada país.

