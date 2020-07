INICIATIVAS VENEZOLANAS EJECUTARÁN SUS PILOTOS EN EL PROGRAMA “ESCALANDO IMPACTO 2020”

Como resultado de una convocatoria pública realizada por UNICEF Venezuela e Impact Hub Caracas para que emprendedores venezolanos propusieran proyectos innovadores en torno al combate de la COVID-19, cuatro propuestas han sido seleccionadas.

Estas forman parte ahora del programa Escalando Impacto 2020, un programa intensivo virtual de desarrollo que permitirá adecuar las soluciones a los proyectos pilotos seleccionados.

Los emprendimientos están enmarcados en las cuatro categorías específicas convocadas y son los siguientes:

*Construyendo Futuros con su iniciativa Construyendo Futuro te enseña en casa, dará respuesta en el campo de educación a distancia para niños en comunidades rurales sin conectividad.

*Hope Medical con su proyecto Agua Tuya representará la categoría comunicación comunitaria para el cambio de comportamiento y adopción de medidas de prevención e higiene.

*Sonriu con su plan Sonriu, somos una solución por impresión en 3D; fue la seleccionada en el renglón de diseño y producción local de suministros de salud, higiene y equipos médicos.

*Vikua con su Seguimiento Cadena de Suministro de Apoyos Humanitarios dará solución al campo de monitoreo a distancia de la recepción /utilización de suministros de salud, educación e higiene en hospitales y otros centros de salud.

Desde el 27 de julio de 2020 y durante dos semanas, Escalando Impacto 2020 ayudará a los equipos a afinar y potenciar su emprendimiento. El programa contará con seis módulos de aprendizaje bajo la modalidad de webinars (Adecuación del modelo de negocios para ejecución de pilotos, aplicación de estrategias de ejecución de pilotos, adecuación del modelo financiero para pilotos y futuro crecimiento, campaña de mercadeo y alianzas, presentación corta y comunicación y ejecución del plan piloto), mentorías personalizadas y redes de contacto que les facilite llevar su proyecto a una escala mayor.

Una vez finalizada la etapa de desarrollo con los webinars de aprendizaje, los equipos tendrán la posibilidad de ejecutar durante dos semanas más, el plan piloto que diseñaron en

localidades seleccionadas previamente por UNICEF, acompañados por sus respectivos mentores y bajo la coordinación y seguimiento de Impact Hub Caracas.

Te invitamos a seguir el paso a paso de este programa a través de las publicaciones que se harán en las redes sociales de Impact Hub Caracas.

