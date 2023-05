Inició el pago del programa Beca Universitaria de mayo 2023,Monto a Cobrar

Inició el pago del programa Beca Universitaria de mayo 2023

¿Desde que fecha comenzó el pago?

Este jueves 11 de mayo de 2023, inició el pago del programa «Beca Universitaria», correspondiente al mes en curso, a través del sistema del Carnet de la Patria.

¿De cuanto es el monto a recibir por los becados?

El monto otorgado es de Bs. 135 o US$5,36 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿A quién va dirigido?

Esta ayuda económica ofrecida por el Gobierno venezolano va dirigida a los estudiantes del sistema educativo público del país.

¿Cómo saber cuando ha llegado el bono?

Recibirá un mensaje de texto indicando lo siguiente:

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 135 por concepto de Beca Universitaria (mayo de 2023)»

