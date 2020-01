Inició entrega de bono por 3er aniversario del Carnet de la Patria

ste 24 de enero inició la entrega del bono por el tercer aniversario del Carnet de la Patria, informó la cuenta en Twitter @CarnetDLaPatria.

La publicación señala que la entrega que se realiza a través de la plataforma Patria, se otorga desde el 24 al 31 de enero de 2020.

#BonoProtector || Inicia la entrega del Bono

3er #AniversarioCarnetDeLaPatria

enviado por nuestro Pdte.@NicolasMaduro

a través del @CarnetDLaPatria. La entrega tendrá lugar entre los días 24 al 31 de enero de 2020. pic.twitter.com/uucRJb3PsE — Carnet de la Patria (@CarnetDLaPatria) January 25, 2020

