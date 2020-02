Inició la asignación del Bono 100% Amor Mayor Febrero 2020 a través del Carnet de la Patria

El Gobierno ejecutivo de Venezuela comenzó este martes la entrega del del Bono 100% Amor Mayor a través del Carnet de la Patria correspondiente al mes de febrero, así lo dio a conocer la cuenta oficial en Twitter @CarnetDLaPatria con el siguiente mensaje: 100% Amor Mayor Febrero 2020.

Durante este 2020, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha venido reforzando los bonos para proteger a los venezolanos ante la arremetida económica que enfrenta la nación provocada por las sanciones y bloqueos del gobierno estadounidense.

Los montos de los programas sociales puede consultarlos haciendo click aquí

