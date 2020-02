A través del Carnet de la Patria arrancó la entrega del Bono de Carnaval

Inició la entrega del Bono de Carnaval a través del Carnet de la Patria. Se detalló que la “entrega tendrá lugar entre los días 19 al 29 de febrero de 2020”.

“El mensaje de notificación: El Carnaval, gran celebración nacional para seguir reafirmando la paz, llega para el disfrute, la familia y el compartir. Alegría y Paz Venezuela!, será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero”, se especificó en el mensaje.

La entrega de este bono será de manera escalonada y se complementará con las solicitudes que sean recibidas a través de la aplicación veQR.

La aplicación veMonedero permite que los bonos sean aceptados y movilizados directamente a través de ella, incluyendo la posibilidad de realizar pagos a terceros para todos aquellos usuarios y usuarias que ya tienen el máximo nivel de verificación en sus cuentas.

La Plataforma Patria, como es habitual, recomendó que antes de enviar los recursos a la banca (pública y privada) “se valoren las diferentes opciones disponibles para intercambiar Bolívares a Petros, ahorrar en títulos de Oro Soberano o pagar en los comercios utilizando los puntos de venta de BiopagoBDV, también realizar el pago de la factura de Corpoelec e Hidrocapital, entre otras opciones disponibles”.

En : Gobierno