Innovation Eco ya tiene sus cuatro Eco Emprendimientos ganadores que promoverán negocios sostenibles para la biodiversidad

Caracas, 03 de septiembre de 2021.- Después de cinco meses de ardua preparación, capacitación y generación de oportunidades de negocios sostenibles con base en la biodiversidad, Innovation Eco -programa de incubación para emprendimientos e innovación ecosocial del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya tiene sus primeros eco emprendimientos seleccionados de lo que fue esta primera edición.

Fundación Senderos con su eco emprendimiento: Momoy Soluciones Energéticas; Rutas Turísticas Surandinas, Cultivo Sostenible de Cocuy en Venezuela y Línea de Biopreparados para la Agricultura, fueron los que destacaron en la jornada de pitch ante un jurado calificador del grupo de 10 eco emprendimientos que participaron en Innovation Eco 2020.

Estos negocios sostenibles para la biodiversidad se hicieron ganadores de una campaña de crowdfunding en Green Crowds, primera plataforma de financiamiento colaborativo de iniciativas socioambientales en Ecuador, así como una asesoría especializada para la formulación de la propuesta de postulación de sus proyectos para obtener fondos PPD y una campaña de visibilización.

Alexis Bermúdez, Coordinador Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) Venezuela, calificó como una oportunidad única este programa que está marcando pauta y creando precedentes en el país. “Esto es apenas el inicio del programa de incubación para socios PPD. Queremos fortalecer la ejecución de los Eco Emprendimientos que forman parte del PPD y encaminarlos hacia la sostenibilidad. Ustedes no son proyectos cualquiera, están haciendo las cosas distintas… Somos comunidades que estamos cambiando el mundo”.

Entretanto, Claudia Valladares, Presidenta y Cofundadora de Impact Hub Caracas – comunidad que promueve el emprendimiento de triple impacto, financiero, social y ambiental, y además responsable del diseño y ejecución de Innovation Eco, resaltó la importancia del trabajo de estos equipos Eco Emprendedores. “Ustedes son una muestra que en Venezuela si se pueden hacer proyectos innovadores, sostenibles y con impacto. Son una vitrina de inspiración para todo el país, un modelo a seguir para que más personas sigan el camino del emprendimiento con desarrollo sostenible”.

Innovation Eco concluyó con una feria de saberes PPD en las instalaciones de Fundación La Salle, en la que los emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus iniciativas y ecoproductos, para pensar en acciones futuras y con la finalidad de aumentar y visibilizar su comercialización.

Conoce los eco emprendimientos ganadores

1er lugar-Fundación Senderos con su eco-emprendimiento: Momoy Soluciones Energéticas. Plantearon la construcción de estufas microgasificadoras y combustible de biomasas sólidas como estrategia de resiliencia y sostenibilidad para las comunidades y ecosistemas andinos, amenazados por el cambio climático; esta tecnología permite la combustión limpia y controlada de biomasa, despachando energía mientras se produce Biocarbón (BIOCHAR). Su importancia radica en la mitigación porque evita emisiones futuras de gases de efecto invernadero, adaptación: porque el secuestro de Biochar en suelos favorece la agricultura regenerativa y el manejo sostenible de desechos agrícolas y forestales como combustible renovable; y remoción porque tiene la capacidad de retirar de la atmósfera el CO2 de emisiones ocurridas en el pasado.

2do lugar- Fundación Programa Andes Tropicales – Rutas Turísticas Surandinas: amplían y diversifican la oferta turística en los pueblos del sur, una de las regiones menos conocidas de Los Andes venezolanos pero con mayor potencial, no sólo en la diversidad biológica y en todo su contenido cultural sino también en las modalidades turísticas con mayor crecimiento en el mundo. Ofrecen una extensa red de servicios y productos turísticos que cubre tres municipios y un mínimo de nueve comunidades, donde se practica la agroecología climáticamente inteligente y la gestión del cambio climático bajo normas de bioseguridad y en ambiente de equidad social y elevada participación de la mujer.

3er lugar- Cocuy Chumaceiro – Cultivo sostenible de Cocuy en Venezuela: promueve el cultivo sostenible y la comercialización del cocuy venezolano, a través de productos con calidad de exportación que impulsen el desarrollo de las comunidades y a su vez generan un impacto ambiental positivo en pro de la preservación de las cuencas y suelos donde se cultiva en la región del semiárido de los estados Lara y Falcón.

4to lugar- Fundación para la Agricultura Tropical Alternativa y el Desarrollo Integral – Línea de Biopreparados para la agricultura: ofrecen una línea de abonos orgánicos líquido que se obtiene por fermentación anaeróbica de residuos orgánicos en la unidad de producción, así como dos tipos de controladores biológicos para el manejo agroecológico de cafetales tradicionales bajo sombra, que favorecen la flora microbiana del suelo y facilitan la disponibilidad de los nutrientes para las plantas de café.

Vale la pena destacar que Innovation Eco fue una iniciativa del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con el Impact Hub Caracas, en la que se fortalecieron emprendimientos de triple impacto, dedicados a preservar la biodiversidad, empoderar a las comunidades e impulsar el autoempleo y el empleo digno, productivo y de calidad, favoreciendo la inserción protagónica de mujeres y jóvenes de diferentes estados del país, que trabajan en iniciativas para conservar el ambiente con apoyo del PPD.

NDP Impact Hub

Innovation Eco ya tiene sus cuatro Eco Emprendimientos ganadores que promoverán negocios sostenibles para la biodiversidad was last modified: by

En: Tecnología