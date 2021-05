Insólito! Bill Gates se divorcia de su esposa Melinda, después de 27 años casados.

Bill Gates se divorcia de su esposa Melinda. Quienes hasta ahora parecían un matrimonio perfecto, el día de hoy han anunciado a través de las redes sociales que ponen fin a su relación después de 27 años casados.

El afamado millonario y filántropo, cofundador de Microsoft, Bill Gates, y su esposa Melinda Gates anunciaron este lunes su divorcio tras 27 años de matrimonio.

«Después de una gran cantidad de pensamiento y un montón de trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio», reza un comunicado, publicado en la cuenta de Twitter del empresario y filántropo. «En los últimos 27 años, hemos criado a tres hijos increíbles y construido una fundación que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven una vida sana y productiva», agregó.

Ambos confirmaron que «continuarán trabajo juntos en su fundación».

En : Gente