Insólito! Daft Punk se separa luego de casi tres décadas de éxitos.!

En exitoso grupo de música house francés, ha decidido separarse luego de casi tres de éxitos!.

Con un video de ocho minutos titulado «Epílogo», con un mensaje «1993-2021» y con imágenes de su película de 2006 «Electroma», el dúo francés, Daft Punk, pone fin a una las aventuras musicales más fascinantes de los últimos años y deja con el corazón roto a sus millones de fans.

Daft Punk anunció que su carrera llega a su fin este 2021 luego de más de 28 años de carrera musical. Fundados en París en 1993, siendo uno de los destacados de la música house. Su álbum debut, «Homework» de 1997, incluye canciones clásicas como «Around the World» y «Da Funk». Luego le siguió «Discovery» en 2001, «Human After All» (2005) y «Random Access Memories (2013)».

A su puro estilo se despiden: un enigmático video colgado hace minutos en sus redes y titulado “Epílogo” -extraído de su filme Electroma-, donde se ve a Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter con sus habituales cascos cubriendo sus rostros, paseando por un paisaje que parece marciano y luego explotando en pedazos, el grupo anuncia su final para luego mostrar una suerte de epitafio.

GET LUCKY .. UNO DE SUS MEJORES ÉXITOS..

