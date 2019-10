INSÓLITO! EEUU recién dejó de usar Diskettes flexibles de 8″ en sus sistemas de misiles nucleares

Hasta hace poco los sistemas de misiles nuclear y sus comunicaciones inter-fuerzas usaron computadoras IBM Serie 1 fabricadas en la década del 70, además de ser alimentadas con discos flexibles de 8 pulgadas, al parecer la razón principal del reemplazo de las unidades de procesamiento es porque estos discos flexibles dejaron de fabricarse.

Técnología vieja ¿por qué?

Sorprendentemente para muchos, el uso de tecnologia anticuada es más frecuente de lo que podemos creer cuando se trata de grandes sistemas que han costado millones de dólares en crearse, instalarse y mantenerse, los mismos son tan fiables que la razón antes expuesta es la de mayor fuerza para comenzar su reemplazo.

Esto es insteresante, porque, de acuerdo a las tablas conocidas estos discos de almacenamiento poseen la siguiente capacidad:

Formato del disquete Año de introducción Capacidad de almacenamiento

(en kibibytes, si no está indicado) Capacidad

comercializada1​ 8 pulgadas IBM 23FD (solo lectura) 1971 79,7 ? 8 pulgadas Memorex 650 1972 183,1 150 kB 8 pulgadas IBM 33FD / Shugart 901 1973 256 256 kB 8 pulgadas IBM 43FD / Shugart 850 DD 1976 512 512 KB

Lo que tal vez significaría que los sistemas de lanzamiento nuclear tampoco se han actualizado desde esa década por la cantidad de memoria que utilizan estos discos sea parcial o totalmente en algún punto los sistemas nucleares americanos tienen desde hace años un cuello de botella de datos, que si bien era efectivo y fiable en sus inicios, los actuales requerimientos de procesamiento y respuesta en micro segundos los hacen obsoletos, y mucho más aun cuando ya se están probando procesadores cuánticos cómo el presentado por Google.

Se sabe que los sistemas que hasta ahora usaban discos flexibles eran los responsables de la intercomunicación entre los centro o silos de misiles nucleares, y esto no es preocupante solo para los EEUU sino para todo el mundo.

