INSÓLITO! Felicity Huffman condenada a solo 14 días por soborno a universidades salió antes por ser blanca

En uno de los escándalos más insólitos que ha habido en los años recientes en Estados Unidos, y no solo por el soborno a personal de las más sonadas universidades del país del norte, sino, por la condena a tal vez la personalidad que se hizo pública y viral, Felicity Huffman de una lista de 52 que se conoce.

Sucede que esta señora solo fue condenada a 14 días en prisión, mientras que organizaciones de defensa de derechos civiles, critican la sentencia «ya que si hubiese sido aplicada a una persona de raza negra hubiese pasado años encerrada en los peores antros del sistema carcelario norteamericano».

Se pudieron conocer reacciones cómo:

«La actriz Felicity Huffman fue condenada a 14 días de prisión por pagar US$15.000 para aumentar los puntajes de su hija en una estafa de admisión a la universidad. ¿Recuerdan cuando una mujer negra sin hogar llamada Tanya McDowell fue condenada 5 AÑOS por usar la dirección incorrecta para inscribir a su hijo en una guardería? ¿Por qué la diferencia?», escribió el reconocido juez de distrito Greg Mathis. La actriz y defensora pública de la ciudad de Nueva York, Eliza Orlins, por su parte, recordó un caso frecuente el que una persona fue condenada a un mes de cárcel por robar pan. «Felicity Huffman ha sido sentenciada a 14 días en la cárcel. La semana pasada, el DA de Manhattan recomendó 30 días de cárcel por robar una barra de pan. Hace unos meses, la fiscalía de Manhattan recomendó un año de cárcel para un hombre que robó jarabe para la tos y pasta de dientes de un Duane Reade» , comentó en Twitter Mientras, algunos vincularon la condena con la raza y la fortuna de Huffman. «14 días para Felicity Huffman. Privilegio blanco una vez más», escribió la también abogada Elizabeth McLaughlin.

Felicity Huffman ni siquiera fue llevada esposada cómo lo haría con una persona de color que detienen por pasarse un semáforo.

La actriz Felicity Huffman, la primera madre en el escándalo de engaños de admisión a universidades estadounidenses en ir a prisión, fue liberada el viernes de una cárcel de California, antes del final de su condena de 14 días, dijo una portavoz de la institución.

La salida de la estrella de “Desperate Housewives” estaba prevista para el domingo, pero la portavoz citó una política que permite la liberación anticipada de los reclusos cuyo día de liberación es un fin de semana.

Huffman, de 56 años, nominada a un Oscar, se entregó a las autoridades en el Instituto Correccional Federal en Dublin, California, el 15 de octubre.

La jueza federal de distrito Indira Talwani la sentenció a cumplir dos semanas tras las rejas después de que Huffman se declarara culpable de conspiración vinculada al pago de 15.000 dólares para que alguien corrigiera en secreto las respuestas de su hija Sophia en el examen de ingreso universitario SAT.

Huffman es una de las 52 personas acusadas de participar en un amplio esquema en el que padres adinerados participaron en un esquema de soborno y fraude con un consultor de admisiones universitarias de California para que sus hijos ingreses a las mejores universidades, como Yale, Stanford y la Universidad de California del Sur.

La actriz, quien ganó un premio Emmy por la serie de televisión “Desperate Housewives” y estuvo nominada al Oscar como mejor actriz por su papel en la película “Transamerica” de 2005, dijo que su hija no sabía nada del esquema hasta que fue arrestada el 12 de marzo.

En los días posteriores al arresto de Huffman, la universidad de su hija rescindió su aceptación.

INSÓLITO! Felicity Huffman condenada a solo 14 días por soborno a universidades salió antes por ser blanca was last modified: by

En : Gente