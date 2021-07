Insólito! Joe Biden propone pagar 100 dólares a cada estadounidense que se vacune contra el covid-19

Joe Biden propone pagar 100 dólares a cada estadounidense que se vacune contra el covid-19.

En un país donde se han desarrollado al menos dos vacunas y se están distribuyendo gratuitamente, sus habitantes prefieren morir de covid19 antes que vacunarse. por lo que ahora luego de ofrecerles cerveza y armas gratis les van a ofrecer $100 si se vacunan de esta forma intentar detener la ola de contagios con la variante Delta.

Algo que debería hacer cada ciudadano de cada país por sus proios pies, en el país de las «oportunidades y el pleno empleo» no es así, y existen mas de 100 millones de personas sin vacunarse aun.. En las películas de Hollywood venden un país que no existe en la realidad..

El presidente Joe Biden pidió a los gobiernos estatales, locales y territoriales de Estados Unidos que proporcionen pagos de 100 dólares a cada estadounidense recién vacunado para impulsar las tasas de inoculación contra el covid-19, informó el jueves el Departamento del Tesoro.

El Tesoro dijo en un comunicado que los incentivos son un uso permitido de los fondos de los 350.000 millones de dólares en ayudas concedidas a los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales en virtud de la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos. El Departamento añadió que proporcionará ayuda técnica para el uso de estos fondos para apoyar el aumento de las vacunaciones.

El incentivo está destinado a aumentar las tasas de vacunación, proteger a las comunidades y salvar vidas, añadió.

La administración Biden también está intensificando sus esfuerzos para que las empresas les den tiempo libre a sus empleados para recibir la vacuna contra el covid-19.

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos dijeron que los empleadores pueden reclamar créditos fiscales para cubrir los salarios pagados a los trabajadores que llevan a sus familiares a vacunarse o cuidan a miembros de sus hogares que se están recuperando de la vacunación. Los trabajadores autónomos también son elegibles para recibir los créditos fiscales.

La iniciativa amplía un programa que se implementó en abril y que ofrecía un crédito fiscal por licencia pagada para compensar el costo a las empresas con menos de 500 trabajadores incurridos al dar tiempo pagado a los trabajadores que recibían vacunas.

