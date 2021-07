La Asesina de Selena , Yolanda Saldívar saldrá libre en el 2025 ¿Funciona la justicia en EEUU?.

La Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua por asesinar a Selena Quintanilla, le disparó por la espalda. Yolanda Saldívar, la asesina de la estrella del TexMex, Selena Quintanilla saldrá en libertad condicional en el 2025, según informó el departamento de justicia de Texas, Estados Unidos.

El comité especializado en su caso estudia la posibilidad de que Saldívar cumpla con los años que le faltan para cumplir con la condena de 30 años privada de libertad desde su domicilio.

Por su parte, el padre de Selena, Abraham Quintanilla, se mostró en desacuerdo de que salga en libertad condicional luego de los 30 años y alegó que otro juez fuera de la justicia de Texas le dictó cadena perpetua.

Finalmente, explicó que la asesina de su hija estaría más segura dentro de la cárcel que afuera, ya que sigue recibiendo cartas de los fanáticos de la artista donde expresan querer matar a Saldívar.

“Yo creo que ella está en un lugar seguro porque años después la tienen sola en una celda, no la han dejado ir a la población de la prisión porque saben que la matan ahí. Y si la sueltan ahorita, a la ciudad, aquí, tú sabes cómo está el mundo, hay mucha gente loca, la pueden matar”, comentó Quintanilla.

Al final del día todos nos hacemos la pregunta: ¿Funciona la justicia en EEUU?

Insólito! La Asesina de Selena Quintanilla saldrá libre ¿Funciona la justicia en EEUU? was last modified: by

En: Noticias de Estados Unidos