Insólito! Messi confiesa quién es el mejor delantero de todos los tiempos (no es él)

En una entrevista reciente al delantero de la selección argentina y del Barcerlona de España,Lionel Messi, el que algunos consideran «uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo», ha revelado quién, en su opinión, es el mejor delantero que ha tenido la oportunidad de ver jugar a lo largo de su exitosa y fructífera carrera .

y esta es la parte insólita de la historia pues Messy no se le conoce por ser humilde ante la fanaticada y menos hacerle loas a otro jugador,

La ‘Pulga’ también recordó a otro de los talentos más representativos del fútbol brasileño: Ronaldinho. Hablando de sus primeros años en el F.C. Barcelona, el argentino resalta el gran apoyo en que se convirtió ‘Dinho’ cuando apenas tenía 17 años.

«Él [Ronaldinho] me apadrinó y me hizo sentir cómodo. Después, dentro de la cancha, obviamente, me encantaba y lo buscaba siempre, pero fueron pocos años los que disfrutamos juntos», revela.

«Ronaldo [Nazario] fue un fenómeno. De todos los delanteros que vi fue el mejor.

