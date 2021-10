Inspírate en Halloween con La Segura y sus cursos de maquillaje

COLOMBIA, OCTUBRE 2021. Llegó la época de pedir dulces y ponerse el disfraz, y con ella una nueva oportunidad para explorar nuestro lado más creativo; La influenciadora y creadora de contenido LA SEGURA, compartió con sus seguidores varios tutoriales de maquillaje para que hagan desde sus casas y sean la sensación este próximo 31 de octubre.

1. MAQUILLAJE DE LEOPARDO:

Inspirado en el misterio y la sensualidad del LEOPARDO, la influenciadora realiza un espectacular maquillaje ideal para una noche de fiesta con amig@s.

2. MAQUILLAJE DE FROZEN:

Una combinación entre inocencia y picardía, le da vida al make up de FROZEN.

3. MAQUILLAJE DE SPIDER MAN:

Con una apuesta diferente y sexi, LA SEGURA se inspiró en SPIDER MAN para realizar esta propuesta única y especial.

