Instalada Comisión Nacional de Certificación BIM del Colegio de Ingenieros de Venezuela. La preside el Ing. Félix Ojeda Oropeza

“Es de imperiosa necesidad, propiciar e impulsar su implementación en el país”

Quedó instalada la Comisión Nacional de Certificación de la metodología del Modelado de la Información para Edificaciones (BIM, por sus siglas en inglés) del Colegio de Ingenieros de Venezuela. La preside el Ing. Félix Ojeda Oropeza, quien a su vez, es el presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del CIV.

Está integrada además por la Ing. Daribel Ávila, Vocal de la JDN del CIV; Ing. Rafael Argotty, Vocal de la JDN del CIV; Ing. Oscar Malavé, Coordinador de Acción Gremial del CIV, y la Ing. Isandra Villegas.

Informó su presidente, el Ing. Ojeda Oropeza que esta comisión fue creada para certificar a todos aquellos ingenieros, arquitectos y profesionales afines que posean conocimientos formales y/o experiencia en el uso de la metodología BIM, con la finalidad de que puedan usarlos en el ejercicio de la profesión.

Indicó de seguidas que la función del Colegio de Ingenieros de Venezuela es la de determinar la certificación que permita formalizar e implantar la metodología con profesionales que posean esos amplios conocimientos y capacidad en su uso. Manifestó que el CIV ha establecido convenios con algunas universidades para que a aquellos estudiantes de cuarto nivel de posgrado que hayan culminado satisfactoriamente un diplomado en BIM, se les reconozcan como créditos académicos en sus estudios universitarios, cuando se determine el perfil de conocimientos y destrezas que deben poseer los aspirantes en los diferentes niveles del diplomado.

Precisó que “la metodología del Modelado de la Información para Edificaciones (BIM), se ha venido imponiendo no sólo en el sector AECOM (siglas en inglés, arquitectura, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento), sino en todas las áreas de la ingeniería, arquitectura y profesiones afines. La misma se ha implementado en numerosos países, muchos de los cuales la han adoptado como de obligatorio cumplimiento tanto para la contratación como para la ejecución de proyectos de desarrollo, debido a las ventajas que brinda su adopción, en cuanto a reducción de tiempos de ejecución, costos y aumento de la transparencia”.

-Es por todo esto -destacó el Ing. Ojeda Oropeza- que es de imperiosa necesidad, propiciar e impulsar la implementación del BIM en Venezuela, como estándar a usar en los ámbitos aplicables. Con la creación de la Comisión Nacional de Certificación BIM del Colegio de Ingenieros de Venezuela, se da un paso más para este propósito, ya que se tendrán identificados los profesionales capacitados que coadyuven a tal fin.

El presidente de la Comisión Nacional de Certificación BIM del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Félix Ojeda Oropeza, con los demás integrantes, la Ing. Daribel Ávila, Vocal de la JDN del CIV; Ing. Rafael Argotty, Vocal de la JDN del CIV y el Ing. Oscar Malavé, Coordinador de Acción Gremial del CIV.

