Instituto Municipal de Ambiente realiza jornadas de limpieza en hospitales de Maracaibo

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través del Instituto Municipal de Ambiente (IMA), realiza jornadas integrales limpieza en áreas verdes y de uso común de las instituciones hospitalarias, como parte del despliegue semanal de servicios públicos que se cumple en la ciudad.

El abordaje llegó este jueves 10 de septiembre al Hospital de Especialidades Pediátricas, ubicado en la parroquia Idelfonso Vásquez, con un operativo que se mantendrá por cuatro días y que incluye la poda de árboles, el barrido manual y la recolección de escombros, entre otras acciones de limpieza.

El director del IMA, Arcadio Delgado, puntualizó que en la acción participa una cuadrilla de 40 trabajadores entre hombres y mujeres que llevan a cabo el operativo con los equipos necesarios para realizar con éxito la jornada, que también es apoyada por personal de Corpoelec.

Hasta la fecha han sido atendidos los hospitales Coromoto y El Marite; mientras que en agenda se tiene prevista la intervención de espacios públicos como el Museo General Rafael Urdaneta.

Al respecto, el director general de Servicio Públicos, Roberto Rojas, explicó que los abordajes integrales se realizan también en comunidades y espacios educativos, atendiendo solicitudes que realizan los maracaiberos y maracaiberas, a través de las redes sociales de la Alcaldía.

Instituto Municipal de Ambiente realiza jornadas de limpieza en hospitales de Maracaibo was last modified: by

En : Gobierno