Internet fijo: comportamiento del servicio luego de cinco años de mediciones por el OVSP

Caracas-. 31 de diciembre de 2022.

Para el 2022, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos cumple cinco años de trayectoria estudiando los servicios públicos. Sobre la calidad negativa del servicio de Internet fijo domiciliario, la percepción ciudadana se mantuvo entre el 42,4% y 58,1% a lo largo de las 12 mediciones realizadas por la organización hasta ahora.

2018: Primeras dos mediciones del servicio de internet fijo

Durante julio y diciembre de 2018, los estudios llevados a cabo por el OVSP contaron con una muestra de 8 ciudades: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, Punto Fijo, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.

En la primera (julio), el servicio de internet fijo fue valorado negativamente con un 56,8% por la percepción ciudadana en estas ocho urbes; en la segunda medición del año (diciembre- 2018) bajó un poco más de 9 puntos porcentuales, ubicándose en 47,7%.

2019: ¿cómo se percibió el servicio de internet fijo tras la interrupción eléctrica nacional?

Para resumir, en junio de 2019, la muestra de ciudades disminuyó a siete, excluyéndose a Punto Fijo debido a (ayuda), pero la percepción negativa sobre la calidad del servicio de Internet fijo o en el hogar fue de 53,8%.

Por su parte, con la misma cantidad de ciudades evaluadas, la calidad negativa aumentó a 55,9% en septiembre de 2019.

Sin embargo, el OVSP incluyó tres urbes a la última medición que se realizó en 2019, específicamente en diciembre, y los ciudadanos todavía se mostraron insatisfechos con el servicio de internet en su hogar, aunque en menor medida (53,3%).

2020: el internet fijo y la pandemia

Para marzo de 2020 se anunció la cuarentena en Venezuela, lo que supuso un aumento en la cantidad de usuarios que cambiaron a una modalidad remota de trabajo. Esto trajo una necesidad y mayor exigencia de un servicio de internet fijo estable en los hogares.

Entre los resultados de las encuestas, en la medición realizada por el OVSP durante mayo de 2020 en 10 ciudades del país, la percepción ciudadana le otorgó un 58,1% de valoración negativa al servicio de internet en el hogar; es decir, un poco más de 4 puntos porcentuales sobre el estudio realizado en diciembre de 2019 (también con 10 ciudades).

Asimismo, en el último estudio del OVSP realizado durante noviembre de 2020, la organización incluyó a las ciudades de Mérida y San Fernando de Apure. Ahora con 12 ciudades, el servicio de internet fijo obtuvo una valoración negativa de la calidad de 52,5%. Este valor fue el más alto en los estudios que contaron con una muestra de 12 ciudades hasta mayo de 2022.

Para dicha fecha, el 62,2% de los usuarios del Internet firmo consideró que no contaba con un servicio con la suficiente capacidad para poder realizar actividades como trabajar a distancia y/o recibir clases en línea, modalidades que se incorporaron en las rutinas familiares por medidas de seguridad por salud pública.

2021: el internet fijo y tres estudios de percepción ciudadana.

En los dos primeros trimestres de 2021, aún con una Venezuela en cuarentena, los valores de percepción negativa del internet en el hogar disminuyeron con respecto al último estudio del OVSP del año 2020.

Para enero y junio de 2021, la calidad desfavorable del internet fijo se ubicó en 48,9% y 47,6%, respectivamente.

El Internet en el hogar durante el 2022

Finalmente, para el año en curso (2022) el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos llevó a cabo dos estudios de percepción ciudadana en 12 ciudades del país: el primero en febrero de 2022, donde la calidad negativa fue de 42,4% (el valor más bajo entre las mediciones desde noviembre de 2022); mientras que para mayo de 2022 fue de 43,2%.