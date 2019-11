Intolerancia y Segregación marcaron la convocatoria de Guaidó este 16D, VIDEOS

CARACAS.- Intolerancia y Segregación marcó la convocatoria de Guaidó este 16D, VIDEOS. La intolerancia de los seguidores de Juan Guaidó prevaleció este 16 de noviembre de 2019, por encima de sus ya acartonadas palabras anti-régimen.

Los colectivos azules

Una situación se presentó alrededor de las 11 de la mañana con un participante de la convocatoria, la misma que fue realizada con un mes de anticipación. El señor Caballero atendiendo el llamado aprovechó asistir y de paso mostrar su disentir ante el fracaso del discurso guaidocista.

Al abrir su pancantar, que era algo sencillo, una cartulina hecha por el mismo diciendo: «GUAIDÓ ERES UN ESTAFADOR», el clara alusión a no estar de acuerdo con Juan Guaidó respecto a la forma cómo ha dirigido un discurso utópico a quienes lo siguen desde Enero de 2019, apareció un grupo claramente organizado y dispuesto a segregar el disentimiento de la convocatoria de Guaidó este 16D, quién asistió solo a la concentración, a la vez que destruían su pancarta de cartulina y mediante gritos taparon su voz al momento de ser entrevistado por los medios allí presentes.

Se evidencia que la intolerancia y la segregación marcaron y definen la conducta de los seguidores de Juan Guaidó, al ver el trato recibido Una Sola Persona con una pequeña pancarta de cartulina, no nos imaginamos una policía política dirigida por el séquito de este señor.

Aquí el momento en que destruyeron su pancarta y fue obligado a retirarse, en ningún momento se aprecia que el señor Caballero actuó de forma violenta, todo lo contrario.

Aquí el momento en que se puede escuchar su voz luego que las brigadas de choque azul se retiraron.

