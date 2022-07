Listado de costos de Trámites en el INTT

CARACAS, VENEZUELA.- Nuevos precios ACTUALIZADOS para trámites en el INTT para el año actual El gobierno de Venezuela acaba de actualizar los costos para trámites ante el Instituto de Transito Terrestre anclándolos al Petro.

Los costos actualizados para trámites en el INTT:

LICENCIAS (Vigencia de 10 años) BS LICENCIA 2DO GRADO (Examen + emisión) 22,87 RENOVACIÓN LICENCIA 2DO GRADO 15,60 LICENCIA 3ER GRADO (Examen + emisión) 40,02 RENOVACIÓN LICENCIA 3ER GRADO 28,59 LICENCIA 4TO GRADO (Examen + emisión) 68,61 RENOVACIÓN LICENCIA 4TO GRADO 45,74 LICENCIA 5TO GRADO (Examen + emisión) 85,76 RENOVACIÓN LICENCIA 5TO GRADO 57,17 TRÁMITES VEHÍCULOS PARTICULARES BS Registro original de vehículos 85,76 Otorgamiento de placas 171,52 Traspaso 57,17 Trámites de Vehículos de Transporte de Carga BS Otorgamiento de placas 285,86 Traspaso 114,34 Trámites de motos baja cilindrada BS Registro original de vehículos 17,15 Otorgamiento de placas 57,17 Traspaso 17,15 Otros trámites BS Registro original para vehículos importados 1.715,16 Otorgamiento de placas para transporte público 85,76 Carta Consular 228,69

Para emisión y renovación de licencias

Atención en respuesta a varias preguntas:

1.- ¿Cuanto cuesta la revisión de vehículos? : Estuvimos preguntado a los respectivos funcionarios, y la revisión es GRATIS .

2.- Publiquen el costo de la carta consular: Ya lo hemos actualizado hubo un error de tipeo en nuestra tabla y se habia colocado en cero, gracias por avisar.

La Carta Consular costará es el único documento que avala internacionalmente la licencia de manejo venezolana.

Permitiendo al usuario cuando se encuentra fuera del país de origen, la posibilidad de la libre conducción de vehículos propios o alquilados.La Carta Consular costará es el único documento que avala internacionalmente la licencia de manejo venezolana.Nota: Todos los trámites en el INTT se realizan online a través de la página web del organismo, la información aquí publicada se coloca manera de ayuda para los usuarios, para que en el caso de no tener a la mano los costos de tramites más frecuentes en el INTT tener esta tabla para saber desde donde partir.CONSULTE EL PRECIO DEL DOLAR AQUÍ Y EL PRECIO DEL PETRO AQUÍ.