Invertir o comenzar un negocio: ¿qué hacer con un presupuesto limitado?

Introducción

Si estás leyendo este artículo, lo más probable es que estés buscando una gran oportunidad para construir tu patrimonio. La pregunta frecuente de qué es mejor, inversión o negocio, ha sido durante mucho tiempo un tema polémico para muchos que buscan encontrar un mejor lugar para su dinero.

Los cambios de la última década que promueven el espíritu empresarial junto con los repuntes de la bolsa han complicado el proceso de toma de decisiones.

En este artículo, analizamos estas dos áreas y preguntamos a los expertos financieros dónde deberían invertir las personas su dinero. Si tú o alguien que conoces están dudando sobre este tema, tal vez este artículo pueda ayudarles a llegar a una decisión.

¿Deberías colocar tu dinero en inversiones en 2021?

El pesimismo de la pandemia significó que los inversores perdieran terriblemente en acciones. Agrega a esto un oro prácticamente estancado y una caída en materias primas como el petróleo, y ya estás considerando alejarte de las inversiones.

Sin embargo, no todo está perdido en el frente de las inversiones. Si tienes un presupuesto limitado y buscas crecimiento junto con estabilidad, puedes considerar invertir en criptomonedas en 2021.

Sí, lo leíste bien. Las criptomonedas como Bitcoin han podido deshacerse de su etiqueta negativa y se han convertido en una de las mejores áreas para los inversores. Con un aumento de casi 10 veces en la valoración, ha ganado millones, si no miles de millones, para inversores de todos los tamaños.

Esto simplemente significa que si bien algunas áreas de inversión continúan siendo propuestas riesgosas, otras han surgido para ocupar su lugar. Por lo tanto, laparadadigital.com sigue siendo un área significativa y positiva que puede considerar en 2021.

¿Comenzar un nuevo negocio sigue siendo tan bueno como lo era hace algunos años?

Con negocios que cierran sus puertas por todas partes, y los controles de estímulo convirtiéndose en pilares, la mayoría podría preguntarse si la respuesta a esta pregunta se explica por sí misma.

Sin embargo, como todas las cosas, si raspas la superficie, verás que hay más de lo que parece. Si bien hay algunas empresas que definitivamente han sufrido, otras se han mantenido y crecido.

La adopción de tecnología en las empresas es algo que resaltan los analistas financieros en el período de la pandemia. Dicen que las empresas que han podido tener presencia en plataformas digitales sobrevivieron e involucraron a los consumidores con la ayuda de esta tecnología.

Los analistas también señalan que en lo digital es donde brillaron la mayoría de las empresas. Áreas como redacción de contenido, publicación de blogs, marketing en redes sociales, etc., vieron un aumento real en la demanda. Los expertos predicen que la pandemia verá una recuperación en las empresas en la segunda mitad de 2021, una vez que los lanzamientos de vacunas estén casi completos.

Inversión o emprendimiento: ¿qué es mejor?

La respuesta a esta pregunta radica realmente en aquello en lo que crees que podría sobresalir. Si no tienes interés en invertir, incluso las mejores y más sólidas inversiones no tendrán sentido para ti.

Por otro lado, si eres un profesional que está satisfecho con un trabajo, ingresos y crecimiento, no querrás dejar eso y sumergirte en el emprendimiento.

Por lo tanto, al final del día, el interés, el esfuerzo y la habilidad previa podrían ser los factores decisivos, en lugar de las perspectivas económicas generales. Incluso la peor crisis ha dado lugar al nacimiento de muchas grandes empresas y oportunidades de inversión.

Ambas áreas pueden ofrecer dividendos lucrativos si se hacen bien. Muchos inversores que conozco son grandes emprendedores, mientras que muchos propietarios de negocios son inversores sólidos.

Conclusión

Si te sientes ambicioso y deseas probar ambos al mismo tiempo, puedes hacerlo. Esto te permitirá abrir múltiples frentes de generación de ingresos, así como dividir los riesgos de manera equitativa entre una empresa y una inversión. Sopesar los pros y los contras de invertir y comenzar un nuevo negocio debería guiar tu toma de decisiones en todos los niveles.

