Invitacion al taller: Escuela para la familia y la reconciliación

“Escuela para la familia y la reconciliación”

Una respuesta a la espiritualidad de la sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini, mensajera de la Virgen de Betania, quien fue una gran y humilde mujer escogida por la divina providencia para esparcir el mensaje de amor, reconciliación y unión familiar

Hace 13 años, el 31 de enero de 2010, la mensajera de la Virgen de Betania fue declarada sierva de Dios. El Sr. Geo Bianchini, su viudo, recordaba en vida la importancia del mensaje dejado por su esposa: la formación de una familia nueva, con seres nuevos que se amen, pero muy especialmente que amen a Dios.

Por su parte el P. Gerardino Barracchini, rector del Santuario NS de la Candelaria – Dr. José Gregorio Hernández y vicario episcopal para la santidad, reflexionando sobre la figura de la sierva de Dios María Esperanza, ha dicho que su vida fue una respuesta para los que buscaban a Dios y lo encontraron en su atención materna, la cual es también una “expresión de santidad”. Cada persona que tuvo contacto con ella, sin distinción, se sintió amada y escuchada, expresó. Enfatizó que hoy más que nunca se debe replantear y proyectar el carisma de la reconciliación y la maternidad por medio de la sierva de Dios María Esperanza.

Asimismo, el P. Juan Carlos Silva, vicario judicial provincial y administrador parroquial de la Catedral de Caracas, ha declarado que la sierva de Dios María Esperanza simboliza la dignificación de la familia la cual es sagrada e imagen de Dios.

Como respuesta a estas exhortaciones, y siguiendo las enseñanzas y ejemplo de la sierva de Dios María Esperanza, la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Caracas, pastoral que ha tocado y beneficiado la vida de muchos caraqueños, en alianza con el Movimiento de Espiritualidad Betania presentarán el taller: “Escuela para la familia y la reconciliación”, el cual se llevará a cabo los sábados, 21 y 28 de enero, y 4 y 11 de febrero de 2023, de 2:00 a 4:00 p.m., en el Santuario NS de la Candelaria – Dr. José Gregorio Hernández, bajo la dirección del P. Gerardino Barracchini, el P. Franklin Manrique, la Lic. Carmen Emilia de Behrens, el Prof. José Luis Granados y la Dra. Irma Florville. Las inscripciones son gratuitas y se canalizan comunicándose a través de los teléfonos: 0424-247-6929 y 0412-334-6995.

Cabe destacar que la Fundación Betania, fundada por la sierva de Dios María Esperanza hace 44 años, fue erigida como Asociación Pública de Fieles por el eminentísimo cardenal Baltazar Porras, el 25 de marzo de 2022, obteniendo así personalidad jurídica dentro de la Iglesia universal y convirtiéndose en el Movimiento de Espiritualidad Betania, con el fin de consolidar una labor de ayuda a la Iglesia local, aparte del apoyo a distintas pastorales de la Iglesia, entre ellas, a la Pastoral Litúrgica y de Mantenimiento del Santuario de Betania, y a la Pastoral Litúrgica y Sacramental con la Coral Betania.