IPSP busca fotografías del recuerdo gremial con un Concurso para periodistas y fotógrafos profesionales

Concurso para periodistas y fotógrafos profesionales, IPSP busca fotografías del recuerdo gremial

Este mes de noviembre el Instituto de Previsión Social del Periodista, convoca a comunicadores sociales y fotógrafos profesionales a participar, a través de Instagram, en el primer concurso “Rescate de fotografías de la actividad gremial» organizado por esta institución que además afilia a los miembros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y al Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela.

En ese sentido, la presidente de la Institución, Myriam Tibisay Wendehake, mencionó algunos ejemplos de las fotografías a postular: Un carnet antiguo del IPSP, del CNP o del Circulo de reporteros gráficos. La entrega de algún reconocimiento gremial, como el Premio Nacional de Periodistas, la cena de la prensa o la juramentación de un grupo directivo en alguna de las organizaciones mencionadas, con nivel nacional, o en sus seccionales regionales.

La invitación es para todos los periodistas, comunicadores sociales y fotógrafos profesionales, en especial a aquellos que forman parte del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, para que exploren en sus recuerdos gráficos y localicen las fotografías relacionadas con temas vinculados a estas organizaciones.

Cómo participar

Buscar en tus archivos, una fotografía vinculada al tema gremial. Del 09 al 30 de noviembre, enviar su fotografía con una leyenda de máximo cuatro líneas, tu nombre, cédula, teléfono y usuario Instagram al email ipspprensa@gmail.com El IPSP publicará en su cuenta Instagram @Ipsperiodista una selección de las fotografías recibidas. A partir de la publicación, los seguidores podrán darle “like” a las fotografías de su preferencia. La imagen con más “like” recibirá un diploma de reconocimiento y el nombre del ganad@r será divulgado ampliamente.

Más información en:

http://ipsperiodista.org/ y @ipsperiodista en instagram y twitter, facebook IPSP Venezuela, LinkedIn Instituto de Previsión Social del Periodista.

IPSP busca fotografías del recuerdo gremial con un Concurso para periodistas y fotógrafos profesionales was last modified: by

En : Notas de Prensa