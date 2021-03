IPSP tiene nuevo carnet para sus afiliados

El Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP) anunció que ya está disponible para sus afiliados el nuevo carnet institucional a través del cual todos los miembros del Colegio Nacional de Periodistas, CNP, pueden acceder a los servicios y convenios que el IPSP mantiene actualmente y los próximos que se consoliden.

En nombre de la Junta Directiva, su Presidente, Myriam Tibisay Wendehake, indicó que “en los últimos años, por el interés de prestar una mejor calidad de servicios y estar más cerca de sus afiliados, el IPSP viene realizando alianzas con otras instituciones para ofrecerle facilidades al gremio de los periodistas en las áreas de seguros, salud, nutrición, cuidado físico y atención bucodental en su propio consultorio odontológico, entre otras.

Igualmente, destacó que la credencial del IPSP mantendrá el mismo número de colegiación que tiene cada agremiado inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas. Los requisitos para obtenerlo son: presentar copia del actual carnet CNP o fotocopia de su cédula de identidad, una fotografía a color, tamaño carnet, con el fondo blanco. Los recaudos deben ser enviados a ipspconsulta@gmail.com, y una vez reconfirmada su afiliación y la transferencia por el costo del carnet, el mismo será emitido y entregado al interesado.

Para mayor información, la invitación es a visitar el portal www.ipsperiodista.org y las redes sociales twitter, Instagram y LinkedIn: @ipsperiodista y FaceBook: IPSP Venezuela.

La actual directiva, encabezada por Myriam Tibisay Wendehake y conformada también por Jesús Darío Porras, Luis Omar Espaillat, Pilar Guerra, Mónica Salazar y los representantes del CNP Ivonne Andara, Adele Arlette Danglades y Germán Alirio Luna, junto al gerente general Elio García Zapata, hacen un llamado a activar su afiliación al IPSP para avanzar en la modernización de la estructura organizativa y comunicacional de la institución.

Próximo a cumplir 65 años de fundado el venidero 5 de agosto, en la última década el IPSP avanzó en una profunda reestructuración, con nuevos estatutos legales y retos institucionales. Su visión es ser una organización social sostenible que atiende con eficiencia a sus agremiados. Su Misión es gestionar el bienestar y el mejoramiento de la condición humana de sus miembros.

telefonos de contactos 0212 7936298 04141158007

