Irán bombardea otra base militar de EEUU en Irak y amenaza con destruir Dubai y Tel Aviv

En venganza por la muerte de su militar más importante el gobierni iraní decidió comenzar un ataque en masa contra posiciones de Estados Unidos y sus aliados en el medio oriente, iniciando con bases aéreas en Irak.

Una lluvia de misiles balísticos de corto alcance partió de territorio iraní e impactó contra la base de Ain al-Assad y contra la de Erbil, como primera represalia por la muerte del general Qaseem Soleimani el jueves pasado en Bagdad durante un bombardeo aéreo de tropas norteamericanas.

Además, el ataque iraní ocurrió a la misma hora en la que Soleimani murió, como parte del mensaje de revancha contra las fuerzas de la Casa Blanca.

«Esta mañana, corajudos combatientes de la fuerza aérea del IRGC iniciaron con éxito la llamada Operación Mártir Soleimani, con el código Oh Zahra, disparando decenas de misiles tierra-tierra contra la base de las fuerzas terroristas e invasoras de Estados Unidos«, refirió la agencia iraní IRNA.

En un comunicado, el Pentágono afirmó que luego de haberse puesto al corriente de lo ocurrido, el presidente Donald Trump está evaluando las consecuencias de la ofensiva. En la Casa Blanca se reunió con secretario de Estado, Mike Pompeo, y con el número uno del Pentágono, Mark Esper, aunque según él mismo dijo dejó para este miércoles un anuncio oficial sobre el hecho.

En : Noticias de Estados Unidos