Irán promete vengar la muerte del General Qassem Soleimani

Declaraciones del ayatola Alí Jamenei máximo líder del gobierno iraní, ha advertido de que a los «criminales» que mataron al General Qassem Soleimani les espera una dura venganza.

El líder supremo de Irán, ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, ha nombrado al general de brigada Esmail Ghaani como comandante de la Fuerza Quds, unidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Mohsen Rezaei, excomandante de la Guardia Revolucionaria, dijo que Irán se «vengaría vigorosamente de EE.UU.»

Un portavoz del gobierno iraní señaló que el principal cuerpo de seguridad del país se reuniría en las próximas horas para discutir sobre el «acto criminal del ataque».

Por su parte, el presidente iraní Hasán Rouhani dijo en un comunicado que «Irán y las otras naciones libres de la región se vengarán de este horrible crimen del criminal EE.UU.».

Las autoridades iraníes son categóricas, explica Doucet. «Este es un acto de guerra que será respondido con una ‘dura venganza'».

Irán tiene «muchas formas y medios para contraatacar ahora que esta crisis de larga data entró repentinamente en un nuevo y peligroso capítulo», señala Doucet.

El corresponsal de Al Jazeera en Teherán, Dorsa Jabbari, coincide con este punto de vista y señala que se espera una respuesta contundente de Irán.

«Hay una clara indicación de que, en algún momento, habrá una respuesta militar«.

En : Noticias Internacionales