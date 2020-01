Irán reconoce que derribó con un misil el avión Ucraniano donde murieron 176 civiles

El gobierno de Irán reconoció que derribó con un misil el avión Boeing Ucraniano asesinando a sus 176 ocupantes, sin razón aparente acabaron con la vida de casi 180 civiles inocentes que nada tenían que ver con sus problemas políticos con Washington.

espués de que Irán admitiera, en un giro rotundo en su discurso, que su ejército derribó «involuntariamente» al avión de pasajeros ucraniano que se estrelló esta semana con 176 personas a bordo, comenzó a conocerse el detrás de escena de esa trágica decisión, calificada como un «error imperdonable» por el presidente de la República Islámica, Hassan Rohani.

El avión Boeing 737 operado por Ukraine International Airlines fue derribado en la madrugada del miércoles, horas después de que Irán lanzase misiles balísticos a dos bases con tropas estadounidenses en Irak en represalia por el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en un ataque dirigido de Washington en Bagdad.

En un comunicado publicado por la prensa estatal, el ejército iraní indicó que se confundió a la aeronave con un «objetivo hostil» luego de efectuar un giro hacia un «centro militar delicado» de la Guardia Revolucionaria. El ejército estaba en su «nivel más alto de alerta», agregó el texto, coincidiendo con un clima de elevadas tensiones con Estados Unidos.

«En condiciones así, debido a un error humano y en forma involuntaria, el avión fue alcanzado», dijo el ejército, que pidió disculpas y dijo que mejorará sus sistemas para evitar tragedias similares en el futuro.

Es decir, estos individuos simplemente se disculpan y dicen que trabajaran en «mejorar» sus armas…Insólito.!

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh, asumió hoy la responsabilidad de la decisión y explicó que confundieron a la aeronave con un misil crucero y que enviaron una advertencia previa a la aeronave, pero que no recibieron respuesta, por lo decidieron derribarlo.

«Era un misil de corto alcance que explotó al lado del avión. Es la razón por la que el avión continuó» volando durante un momento, dijo el militar, antes de precisar que el Boeing 737 «explotó cuando tocó el suelo».

Por último, el general explicó que había intentado convencer a las autoridades para que declararan una zona de exclusión aérea antes del inicio de las hostilidad, pero su petición fue desatendida tras «múltiples consideraciones».

Ojalá me hubiera muerto yo y que este incidente no hubiera ocurrido dijo el General Amir Ali Hajizadeh.. ¿Estrá a tiempo de suicidarse este tipo?

