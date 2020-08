Irazú materializa “Para su consideración” este mes

La talentosísima cantautora vasco-venezolana Irazú se ha puesto a consideración del gremio artístico, tanto a sí misma, como a todas las canciones que forman parte de su exitosísima suite de música pop intitulada “De Otra Dimensión”, en una iniciativa propia de los tiempos que corren y que cobrará vida en la primera puesta en escena que tendrá lugar en la Concha Acústica de Caracas el domingo 30 de agosto desde las cinco de la tarde y será transmitida en directo, vía streaming, para toda la América de habla hispana. Con un repertorio enteramente producido por el aclamado productor latino, Hildemaro Álvarez -quien además es coautor de varias de las piezas-, Irazú arranca por todo lo alto en «Para su consideración – Virtual Tour 2020», con una industria reinventándose y en pleno apogeo de la virtualidad como alternativa de elección en tiempos de pandemia. Éxitos como «Llama, por Favor» y «¡Te quiero Ya!» serán parte del repertorio que interpretará Irazú, en este emocionante concierto programado para este próximo 30 de agosto, y que contará con la participación de músicos de altísimo nivel y artistas invitados que serán la sorpresa de la noche. “…Volver a subir al escenario, después de tanto tiempo confinada es algo realmente fuera de serie… Extrañaré, eso sí, la presencia física de mi público, pero disfrutaré inmensamente saber que estarán conectados simultáneamente desde todos los rincones del continente…» comentó emocionada la cantautora. «De Otra Dimensión» se convirtió en la innovación más relevante del último año, cuando introdujo la noción de Suite en la música pop. «Llama, por Favor» y «¡Te Quiero Ya!» son interpretaciones estilísticas de la balada original, pero completamente intervenidas en función de los paradigmas estéticos del género Urbano y del género Electrónico, y perfectamente diferenciadas entre sí, tanto en la música, como en la letra. Irazú es ampliamente recordada por haber sido la primera cantante femenina de esta década en permanecer por 10 semanas ininterrumpidas en el top radial venezolano con el unplugged “Sin Límites”; canción que al igual que “De Otra Dimensión”, alcanzó el puesto número uno del National Report, una de las carteleras radiales más prestigiosas del continente. Fue recientemente galardonada con los premios “Mejor Intérprete de Pop Balada Femenina” entregado por “El Universo del Espectáculo” y “Artista Revelación 2019” por la organización “Mara de Oro Internacional”, como reconocimiento a su esmerada trayectoria y manteniéndose siempre a la vanguardia del movimiento musical femenino en América Latina. Irazú se somete así a consideración del gremio, convencida del respaldo de sus colegas y también de sus fieles seguidores, quienes encuentran en su propuesta musical y artística, un baluarte indiscutible para la corriente femenina del pop latino, y que asistirán virtualmente y en forma masiva a este primer concierto donde su exótica belleza y su apasionada voz, serán las protagonistas de uno de los eventos de More Music más esperados de este año. NDP

