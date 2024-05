Irma Kache y Javier Luis deslumbran con su talento en Sound Of Brazil (SOBs)

La noche del 10 de mayo se iluminó con la presencia estelar de Irma Kache, quien, acompañada de una orquesta compuesta por once músicos, ofreció un espectáculo vibrante en el Sound of Brazil (SOBs), acompañada por la voz encantadora del cantante Javier Luis. La energía desbordante de la música en vivo y la conexión con el público hicieron de esta presentación una para recordar.

En medio de la celebración, Irma Kache aprovechó para compartir con sus seguidores su más reciente éxito, “Mi Novio Feo”. Este tema, que forma parte de su álbum “Con Clase Y Sabor”, ha capturado la atención del público con su ritmo contagioso y su letra llena de humor y picardía. La canción, escrita por Julio E. Ortiz y con arreglos que invitan a bailar, muestra la versatilidad y el talento único de Kache.

La colaboración en el escenario de SOBs con Javier Luis, conocido como «La Sonrisa Que Canta», añadió un brillo especial a la noche, fusionando dos potencias de la música latina en una actuación que los asistentes no olvidarán. Irma Kache junto a Javier Luis, crearon un ambiente donde cada nota tocada era un tributo a la rica herencia musical latina.

Este evento no solo fue una celebración de la música, sino también un hito para SOBs, que ha sido un pilar en la promoción de la música latina en Nueva York. La actuación de Irma Kache y Javier Luis es una prueba más de que SOBs sigue siendo un lugar donde la cultura y el talento brillan con fuerza.

Para más información sobre futuros eventos y presentaciones, y para escuchar el sencillo de Irma Kache, “Mi Novio Feo” a través de su canal de YouTube:

Contacto

Irma Kaché

+1-347-922-0811

irmakacheofficial@gmail.com

