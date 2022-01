Isaías A. Márquez Díaz: CITGO, a buen Resguardo

Citgo Petroleum Corporation, la joya estadounidense nuestra, filial extraterritorial de PDVSA en EEUU, uno de los activos más valiosos de Venezuela, por la caída de producción, cuyas exportaciones están cercanas a un 55 por ciento del volumen que tenían antes de las sanciones impuestas desde 2017.

Nuestro nivel promedio de exportaciones petroleras alcanzó el de casi unos 630 mil bd durante 2021 con picos muy fugaces por encima de unos 700 mil bd durante febrero y julio, con un mínimo de unos 414 mil bd, según el Ministerio de Petróleo.

Pero, durante 12/2021, los despachos de crudo y en menor medida de combustibles de PDVSA totalizaron casi unos 629,5 mil bd, que compensaron unos 379,3 mil bd de 6/2020.

Volviendo a la importancia de esta filial, donde poseemos el capital total, desde 1990, ls misma radica, fundamentalmente, en el hecho de que

Citgo posee y opera unas tres refinerías de alta complejidad que procesan unos 750 mil bd, equivalente a la de toda Colombia, la cual durante 11/2021 alcanzó cerca de unos 883,24 mil bd en promedio.

Cabe añadir que esos 750 mil barriles ptovenientes de crudo venezolano, unos 425 mil se procesan en la refinería de Lake Charles, Luisiana; unos 167 mil en Lemont, Illinois y el resto, unos 158 mil en Corpus Christi, Texas.

Por supuesto, Citgo reporta beneficios, pues nada más durante 2016 obtuvo una ganancia por la suma de unos 33900 millones de USD; dispone de una fuerza hombre equivalente a unos 3400 empleados, directos, más unos 2100 contratistas.

No obstante, pese a su productividad, Citgo tuvo que emitir bonos por unos 650 millones de USD, a objeto de financiar sus obligaciones vencidas desde 2020, contraídas en 2014 por el equipo directivo que designó NM.

En efecto, vista la importancia de esta filial PDVSA tan importante para ambas naciones, el Departamento del Tesoro de EEUU ha decidido extender la licencia que protege a la filial Citgo de los tenedores de bonos (acreedores) al 20/1/2023, mediante una nueva licencia -5l- emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

