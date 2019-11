Isaías A. Márquez Díaz: COLAPSO ECONÓMICO VENEZOLANO Y EL PETRO 

COLAPSO ECONÓMICO VENEZOLANO Y EL PETRO

Vergonzosamente, según informe del Fondo Monrtario Internacional (IMF, por sus siglas en inglés) entre 2015-2019, en tal solo cuatro años, hemos descendido unos 18 puestos en la clasificación de economías latinoamericanas y del Caribe. El colapso sociopolítico y socioeconómico que se forjó desde 1989, cuando el extinto presidente Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, nos hundió en la clasificación regional y, según datos y estimaciones del FMI, somos uno de los países más pobres de Latinoamérica en términos de PIB/hab en dólares; ahora, el cuarto más bajo, tras Honduras, Nicaragua y Haití. Cuba no está registrada en el organismo.

No todo ha sido tan malo para la región puesto que El Salvador, Guatemala, Bolivia, Chile y hasta la propia Guyana (su Zona en Reclamación, tradicionalmente más pobre) han superado a Venezuela; Colombia, ahora en crisis, que, por décadas, fungió como fuente de emigración hacia Venezuela, se estimaba cierre el año con un PIB/hab doble del nuestro.

Fuimos, por décadas, el país más rico y codiciado de Latinoamérica. Incluso, hasta en términos de renta per cápita o PIB/hab por lo que vino a situarse entre los cinco primeros del mundo tras la desolación europea por la Segunda Guerra Mundial.

Gracias a sus riquezas naturales y, más aún, a sus exportaciones de petróleo, se mantuvo a la vanguardia del continente entre los grandes países.

La corrupción, las políticas erráticas y no sabemos hasta dónde, la caída de los precios del petróleo dañaron nuestra situación económica. Sin embargo, es de estimarse más que factores exógenos, nos vulneró la administración torpe de los recursos financieros pot renta petrolera, que nos hizo presumir de saudíes, cuando nuestra realidad era la de “pobres ricos”, tal y como lo indicó el extinto dr Artruro Uslar Pietri.

Irónica y torpemente, el pasado 11/11 NM aseveró que poseemos una reserva de unos 30MMB de petróleo equivalentes a unos 1,5 millones de dólares, que dispuso como soporte de la criptomoneda nacional Petro (¿?) con lo que pretende eludir las sanciones implacables EEUU.

Como ingenuos ilusionados, además, con el proyecto AMO, obvian la debacle económica en la que estamos inmersos y apelan por una argucia, algo tan etéreo como una criptomoneda, que, conforme a diversos criterios jurídicos no existe una regulación uniforme, y aunque constituya un medio digital de intercambio, no se identifica, económicamente, como moneda puesto que no la acuña estado alguno. Según jurisprudencias estadounidenses se trata de un “bien activo” intangible, no una moneda. El Dpto de Tesorería EEUU no considera la bitcoin como dinero efectivo.

