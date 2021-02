Isaías A. Márquez Díaz: CRISIS AGROALIMENTARIA Y SECUELAS PROBABLES

CRISIS AGROALIMENTARIA Y SECUELAS PROBABLES

Isaías A. Márquez Díaz

Desde 2015 el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) viene alertando que las enfermedades crónicas, no transmisibles, asociadas a la nutrición se han convertido en un tema de salud pública en el mundo y, especialmente, en Venezuela, por la escasez de alimentos e importe tan oneroso de rubros fundamentales de la dieta diaria, tales como legumbres, carnes, frutas, lácteos, granos, hortalizas y verduras, por sus consecuencias potenciales. Durante 2020, según la SVIAA, la producción agroalimentaria cayó en un 30 %, con respecto al año anterior, aunque hubo incremento de la productividad en algunos rubros como el maíz (unos 2500 kg/ha).

“Esta generación de venezolanos que vive una situación de escasez, quizá enferme más que sus generaciones anteriores y eso, en unos 30 o 40 años, afectará la salud pública del país. Incluso se estima que podríamos tener una generación que muera antes de sus padres, producto de todo este desequilibrio en la salud del venezolano”, según el doctor Pablo I. Hernández R., dietista, docente e investigador del OVS, quien además asevera que esto implica un costo social muy elevado tanto para las familias como para la nación.

Aclara que los factores de riesgo siempre han estado presentes en nuestro medio, tales como raquitismo, por la escasa absorción de calcio a nivel intestinal, el alcoholismo, el tabaquismo, el sedentarismo y la mala alimentación, los cuales predisponen a las personas a desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, algún tipo de cáncer o enfermedad cardiovascular. Ahora, hay circunstancias que podrían acelerarlas. Y, la subnutrición es una de ellas.

El profesor Hernández releva que una dieta como la actual, rica en carbohidratos que el organismo transforma en azúcares, hace proclive al cáncer, ya que las células malignas se nutren y se multiplican con estos.

Otro riesgo son las dietas altas en sodio (sal), también presentes en quesos, guisos y sopas de sobre, con incidencia directa so en las crisis hipertensivas.

No obstante, también tenemos las enfermedades carenciales, tales como: la osteoporosis, el escorbuto, el beriberi y la pelagra, por carencias adecuadas de ciertas vitaminas, aparte de la anemia perniciosa, por una escasa reabsorción de hierro a nivel intestinal.

Por tanto, se impone, entonces, desechar la dieta chatarra, hoy día cara, por otra más natural e integral.

Por su parte, UNICEF ha denunciado que “Hay “claros signos” de elevados niveles de subnutrición entre los niños venezolanos a causa de la grave crisis económica que atraviesa el país, así como la falta de datos que demuestren, fiablemente, la situación nutricional del país sudamericano”.

