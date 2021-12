Isaías A. Márquez Díaz: INTERINATO ¿en jaque?

INTERINATO ¿en jaque? por Isaías A. Márquez Díaz

En el buen sentido de esta expresión, los paralelismos entre el lenguaje del ajedrez y el cotidiano son frecuentes. La primera acepción de la palabra jaque en el DRAE dide: “Lance del ajedrez en que un jugador, mediante movimiento de una pieza, amenaza directamente al rey del otro, con obligación de avisarlo, y por extensión, a la reina, sin tal obligación”.

Viene a colación este preámbulo en virtud de la división de la opsición venezolana sobre la continuidad o no del gobierno interino puesto que tal decisión y/o actitud tendría incidencia sobre los activos de la nación en el exterior: Citgo (empresa de refinación, filial de PDVSA y Monómeros Colombo Venezolano, Petoquímica de Pequiven en Colombia.

No obstante, aun sin abordar el tema de estas empresas ni la rendición de cuentas, VP celebró continuidad de la AN y de Juan Guaidó como presidente interino.

Tampoco se consideró la modificación del estatuto de Transición, así como de la renovación por completo propuesta por Primero Justicia.

Y, en torno a la rendición de cuentas, recuérdese: “cuentas claras conservan amistades” ya que entre las personas siempre se suscitan suspicacias y traiciones, pues todo individuo al frente de una responsabilidad como la de gerenciar una transición democrática, tal y como desde 2019 ha tocado a Guaidó, así como en todo negocio, debe ser ordenado y llevar registros de todo movimiento y/o erogación efectuada, siendo ordenado y meticuloso, guardando cada documento y recibo, y una contabilidad muy clara, normas y procedimientos que él en su condición de ing industrial, UCAB debe conocer. Recuérdese, también,”Ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat”, formalizada en nuestro Cídigo Civil, rtrículo segundo: “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”. Y, en todo caso, la delegación de finciones debe tener sus alcances y límites.

