Muy precariamente, los agropecuarios quienes afanados por la colocación de sus productos en el mercado obtienen los bienes a ofertar ante las adversidades de fallas eléctricas, falta de insumos, falta de combustible e inseguridad jurídica, entre otras circunstancias tan imprevisibles en la Venezuela actual, complicada y empobrecida, para culminar sus aventuras a manos de las mafias y/o roscas (mercado negro), flagelos,que, pese a las restricciones por la pandemia reinante, se han reformulado en procura de la especulación, tal es el caso de algunos productores de leche del estado Portuguesa, donde se pierde cerca de unos 1,75 millones de litros de leche por semana de cuarentena a causa, entre otras de falta de gasolina y fallas eléctricas, que les impide distribuirla, formalmente, hacia las áreas de consumo, sin tardanza prolongada, limitándose solo a entregarla a algunos caseríos de la entidad aparte de la pérdida de volúmenes considerables del producto.

Es una situación que se observa en cualquier zona agropecuaria del país, donde las cosechas se ofrecen a orilla de vías públicas, casi hasta regaladas, pues ante la carencia de combustible y otras alternativas los productores optan por ofertar sus bienes de forma tal, antes que perderlas por su condición de perecederos, aunque no es la forma ideal de recuperar la inversión como para iniciar otro período de siembra/cosecha.

Por otra parte, la crisis agroalimentaria se agravará durante los meses venideros en virtud de que el ‘ciclo invierno’, fundamental para la siembra, quizá no se aproveche oporunamente, por las deficiencias de los recursos ya descritos, lo que implicará carestía y hambruna, por irresponsabilidad gubernamental en un país con tierras de vocación agrícola por antonomasia.

Isaías A. Márquez Díaz: PRODUCCIÓN/PÉRDIDA a FALTA de COMBUSTIBLE was last modified: by

En : Economía