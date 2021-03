Isaías A. Márquez : El COSTO AGROPECUARIO

El COSTO AGROPECUARIO

Isaías A. Márquez Díaz

Trátase no de una francachela, sino de programas ambiciosos que deben promoverse a fin de alcanzar, mediante impulso financiero, la reactivación de la agricultura nacional ante la problemática que confronta el sector productivo del país, generadora de productos agrícolas y ganadería, afectado no solo por la carencia de lubricantes, combustibles (gasoil) y electricidad, sino de los agroinsumos necesarios para rubros esenciales de la dieta básica, tales como: maíz, arroz, caña de azúcar, café y hortalizas a objeto de adelantar un ciclo normal agrícola sobre una extensión que abarca cerca de unas dos millones y medio de has a cosechar, solo en el estado Táchira, mediante la inversión oportuna de casi un millón quinientos mil dólares, puesto que, hoy por hoy, estamos importando alrededor de un 90 % de los productos del campo, según Fedeagro, asociación abocada a monitorear las trabas que surgen en la producción agropecuaria venezolana con miras a consolidar el sector respectivo en función una actividad que satisfaga la demanda de sus productos, cosechados a partir de semillas tropicalizadas y de calidad certificada, de un costo tan elevado que el interesado debe aportar de sus recursos propios en virtud de las restricciones crediticias; toda una situación que implica los riesgos por invasión y/o expropiación que ha sumido al sector en casi unos 45 años de rezago y depresión.

Asimismo, en Yaracuy durante 2020 solo fue posible sembrar un diez porciento de las has de maiz, por las mismos riesgos y restricciones, en acecho permanente de todo productor agropecuario. Pero, aun así, en medio de tantas precariedades logran, contracorriente, alguna producción; que, costosa e insuficiente llega a los mercados y, pese a las limitaciones económicas, el consumidor final la adquiere.

