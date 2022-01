Isaías Márquez: ¿CICLO HIPERINFLACIONARIO SUPERADO?

Oronda y olímpicamente, con rasgos de trasnocho crónico, el BCV ha aseverado que: “Venezuela salió del ciclo hiperinflacionario en que se mantenía desde 2017, al acumular unos 12 meses continuos por debajo de un 50 porciento de inflación…”. Ante tal engaño, deberíamos preguntarnos, ¿sobre cuáles bases estadístico-financieras ese organismo suministra tal información?, pues la industria petrolera continúa paralizada y lo poquísimo que dicen que produce, no deriva en beneficio para los usuarios del transporte, agroindustria y otros. También, nos preguntamos: ¿dónde y en qué cuantía se halla la producción agropecuaria?, así como ¿el PIB per cápita?

El régimen debería dejar de pensar que somos infantiloides, informar con veracidad y enseriarse ante las calamidades y/o penurias que agobian al colectivo nacional, que acredita cifra cercana a unos 6,1 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, según la plataforma R4V, por su irresponsabilidad y desaciertos en la administración de los recursos, tan derrochados desde aquel año, cuando entramos en hiperinflación y con una de las tasas más altas del mundo, traducida en una crisis cocioeconómica y sociopolítica que nos flagela, tan abruptamente, y centro de atención mundial por su magnitud, jamás vista en la historia mundial.

Ante tanta patraña y superchería, exijamos formalidad y cuentas bien claras, sin edulcoración. Y, estemos muy atentos a lo que se divulgue porque las realidades son otras, según el “día a día”, como para que nos vengan con desvaríos y/o cifras manipuladas.

